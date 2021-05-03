衞署追蹤印度傳入變種病毒　尖沙咀美園大廈突遭封鎖撤離

新冠肺炎疫情持續，近日更出現變種病毒在社區爆發的危機。衞生署衞生防護中心今日(3日)表示，正跟進1宗初步顯示涉及N501Y變種病毒株的輸入個案，由於該個案在上月25日至昨日(2日)於社區逗留期間可能具傳染性，為審慎起見，中心會根據第599A章《預防及控制疾病規例》，將該大廈所有樓層的單位，約涉及40個單位，沒有病徵的住戶送往檢疫中心；若住戶出現病徵，則會被送往醫院接受治療。該些人士將會進行21天強制檢疫。

大批身穿全副防護裝備的人員及警員在晚上約8時，到達位於尖沙咀金巴利道69至71號的美園大廈，並進入大廈疑進行突襲強檢行動，有警員表示，今次行動只撤離該大廈所有居民，不會封區。至晚上近9時，現場可見不斷有防疫人員進入美園大廈，並有部分居民由大廈正門步出，期間有人情緒激動而落淚，表示家中3隻狗及1隻貓需暫寄養親友家。

防護中心表示，該宗變種病毒個案患者為1名28歲女子，為家庭主婦，她於4月4日乘搭由TATA SIA Airlines(Vistara)營運的航班UK6395從印度德里飛抵香港，4月4日至25日於富豪東方酒店進行檢疫，4月25日完成檢疫後返回尖沙咀金巴利道69-71A號美園大廈住所居住。

她於4月26日到伊利沙伯醫院求診，於急症室採樣但沒有確診。根據強制檢測要求，她於4月30日到社區檢測中心進行抵港後第26日的檢測，其結果為「不確定」，她於昨日獲安排入院接受進一步檢測，證實染疫並帶有病毒抗體。

此外，防護中心亦發現3宗早前涉及N501Y變種病毒株的確診本地個案(個案編號：11643、11672和11773)，均曾於上月11日到訪東涌東薈城，其中，個案11643和11672於同日曾光顧位於東涌海堤灣畔地下S號舖的食肆Curry Lounge。政府會向曾於上月11日於該兩個處所逗留的人士，包括訪客和員工，發出強制檢測公告。