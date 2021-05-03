政Whats噏：租場活動被逼取消　龔靜儀轟民政處安排失當

團體要租用政府社區會堂舉辦活動時，都要提早幾個月申請，但臨近活動舉行嘅日子先突然被收回場地，都真係會令人好無奈。由執業大律師龔靜儀成立嘅「龔靜儀讀者會」原定上周六(1日)喺西營盤社區中心禮堂有演出，點知中西區民政事務處前一日臨時以抗疫為由拒絕租出場地，究竟發生咩事呢？

「龔靜儀讀者會」上年10月已入紙申請租用西營盤社區中心禮堂，更已派發入場券，同聘請音響師、化妝師同攝影師在場協助。點知上周五先收到該區民政處通知，話場地要用嚟做檢測中心，所以取消當日場地租用安排。

佢哋及後發現檢測中心今日(3日)先正式運作，而此前兩日只係預留場地。就此，龔靜儀今日接受查詢時就話呢個場地過去曾做檢測中心，場內已存放部分物資，質疑處方未有顧及受影響人士情況，只為自己方便，就喺趕住喺辦公時間趕急決定取消租出場地安排，但又未有妥善運用場地，認為處方浪費緊資源。

龔不滿公務員每月薪高糧準，但就冇體恤一班因疫情已大半年開工不足嘅打工仔，認為處方今次決定絕對係打爛音響師、化妝師同攝影師嘅飯碗，搞到佢哋突然冇得開工。佢又話唔少行動不便長者為睇演出，要長途跋涉前往會場，望穿秋水以為可以睇到演出，但最後就摸門釘，令大家都深感失望。

中西區民政處回覆查詢時就話針對最近有外傭確診並涉及變種病毒株，政府喺上周五刊憲，要求所有外傭喺今個月9日或之前接受強制檢測。處方話由於外傭人數眾多，政府會檢視同預留合適嘅場地，喺有需要時增設流動採樣站。處方亦喺申請租用場地嘅表格上提醒租用者，如有需要，處方可隨時更改就申請發出嘅批准，佢哋亦已盡早通知租用者有關安排。不過民政處就冇回應上周六係咪有派員喺場內做準備喇！