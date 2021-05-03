龍翔官中通識教師被釘牌　教育局證實來自學生投訴

龍翔官立中學一名通識科教師被教育局取消註冊，教育局指涉事教師在教學上持續採用大量、單一角度和偏頗立場的材料，又指內容挑起學生對國家、中國人民的反感，以及打擊學生的國民身份認同。有該校學生表示，該名教師曾在課堂提及反對修訂《逃犯條例》風波因由、警民關係及六四等，又指聽聞是低年級同學投訴。教育局回覆傳媒查詢時證實，該個案有來自學生的投訴，又稱局方在處理每宗涉及教師失德的投訴時，均會全面及深入搜證。

教育局早前指，涉事教師在教學上持續採用大量、單一角度和偏頗立場的材料，內容包括尚在發展階段而未有定案的政治議題，欠缺理據或事實支持甚至與事實不符、對他人欠缺尊重等內容，散播仇恨和偏見的訊息，以及灌輸不當價值觀，側重貶損國家，挑起學生對國家、中國人民的反感，以及打擊學生的國民身份認同。

黃同學指，中五時該名教師曾在課堂上展示六四的相片及影片，他只感血腥。他認為教師教學時平衡，不會偏頗，形容教師「中立」，但在課堂上不會鼓勵同學去參加六四晚會，亦未曾在課堂上提過反修例事件或「港獨」。

來自另一班的劉同學則指，該名教師曾是他的班主任，當時校方亦「封口」，沒有向學生交代教師去向，甚至曾稱該名教師是因健康理由而離職，校方隨即為他們安排新班主任及通識教師。他指教師曾提及反修例因由等，但詳情沒有印象。

謝同學則形容教育局的指控無中生有，教師教學時正、反兩面都有講，以他所知，該名教師是被低年級學生投訴。