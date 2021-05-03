屯門前哥頓軍營活化計劃觸礁　負責團體今年初宣布退出

活化歷史建築計劃再有項目「胎死腹中」。位於屯門的2級歷史建築「前哥頓軍營」，原本計劃活化成「屯門心靈綠洲」，提供食肆及修禪的場地。但發展局表示，負責該項目的機構於今年1月宣布退出該項目，相關軍營將延至下一期活化計劃再處理。

負責活化「前哥頓軍營」的屯門心靈綠洲基金，於去年11月曾向城市規劃委員會遞交申請，擬將前軍營活化作食肆、歷史展示室、學校，設禪意花園及英式花園平台。不過，發展局向立法會提交的最新文件指，該基金聲稱因為其管理重點有重大改變，未能如預期提供輔導及社區服務，已於今年1月退出該項目。文件又指，當局考慮將該項目列入下一期活化計劃。

前哥頓軍營位於青山公路青山灣段，建於1933年，曾是「中國現代糖業之父」馮銳住處。英國軍部於1950年起租用及1959年購買了此屋作為軍官會所，1997年後移交政府，現已空置。該處分別有主樓及副樓建築，主樓每個立面都有不同建築設計，外牆有特色飾面，包括古典鋼窗、垂直流線型角線壁柱及飛簷等古典建築風格。

另外，文件又指同期活化計劃的3個項目，分別將「舊域多利軍營羅拔時樓」活化為「羅拔時樓開心藝展中心」；將「聯和市場」活化為「聯和市場－城鄉生活館」；以及將「前流浮山警署」活化為「前流浮山警署－香港導盲犬學苑」，相關項目已大致完成翻新工程的詳細設計，發展局擬向立法會申請3.855億元撥款進行工程。