蠓患肆虐　市民寵物同受難

將軍澳海濱長廊蠓患嚴重，市民到該地消閒不消數分鐘，就被叮至小腿紅腫，早前更有網民在Facebook群組上載照片，並寫上：「請問有冇人試過在將軍澳海旁租單車在康城踩後咬成這樣？」隨即引起網民熱議，紛紛分享自己被蠓咬得又癢又痛的經歷。事實上有不少街坊受蠓患影響，手腳被咬至紅腫，就連寵物亦慘受牽連，令街坊不敢再在長廊逗留。

在將軍澳居住約五年的胡生及胡太前來遛狗，胡生指現場蠓患情況嚴重，「成路都係，特別係鄰近黃昏放狗時候」，就會看到滿布的蠓，認為食環應噴多些殺蟲水，加強滅蠓工作，亦應加設蚊機。他表示，剛搬進來時沒有太多蠓，但情況一年比一年嚴重，夏天更為驚人。胡太則指每逢出門都會噴蚊怕水以防萬一，甚至很少逗留，以免被咬。不單止人受影響，就連寵物亦慘受牽連，舉例指狗隻腳部「懷疑被嘢咬」曾無故腫脹，須看醫生接受治療。

帶寵物到公園的黃太亦感同身受，她指冬天天氣凍，就甚少見到蠓，但反之夏天就相當多，自己閒時便會帶寵物出來，儘管寵物公園有一部滅蚊機，但常常看見不少女生穿着短褲來放狗，均被蠓咬至紅腫，「細細粒完全見唔到但好痕」，相信一部並不足夠，理應加設多幾部，以免放狗都深受蠓蟲困擾。

街坊黃小姐則一邊行一邊啪打大腿位置，她直言「一點點好細粒，唔係蚊，但真係好痕！」又慨嘆自己居住的屋苑反而沒有如此多蠓，海濱就有不少。另一名街訪陳先生則指無論任何時間段，海濱長廊蠓的數量都相當驚人，特別是近日出康城段，更稱「坐一陣就成腳都係！咬到飛起，有時想坐下抖下，都唔敢！」他促請當局盡快加設蚊機。Ａ１