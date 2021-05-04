蠓殺傷力大　食環署拒設監察蠓患指標

蠓與蚊一樣嗜吸人血，其殺傷力並不比蚊小。過去就有專家稱，吸血蠓會群體出動，見到目標會同一時間叮人吸血，故傷害性較蚊大。牠主要滋生在潮濕鬆軟的土壤、水塘、樹洞、沼澤及污水溝等處，單靠清理積水難以消滅，只能使用滅蚊工具蚊沙等，以減少幼蟲滋生；而外國曾有病人被蠓叮後患上過敏性休克而死亡的個案。政府當局過去曾設立蚊患監察計劃，惟遲遲不願設立蠓患指標。

隨天氣轉熱，不單止將軍澳海濱長蠓患嚴重，預料全港各區蠓的數量將在短時間內大增，加上蠓殺傷力極大，甚至可能致死。儘管如此，根據食環署境衞生署資料顯示，只是列明皮膚被蠓叮咬會迅速感到不適及引致發炎，情況可持續數天至數星期；搔抓會使瘙癢惡化，可導致細菌感染及令傷處愈合緩慢。資料又指一般情況下，蠓不是傳播疾病給人類的重要病媒，換言之，當局認為蠓患不會對市民健康造成嚴重影響。

對於過去一直有聲音建議食環署考慮將蠓列人監察範圍，以便制訂相關的防治蠓患措施，有效撲滅蠓蟲。食環署亦一於懶理，一再重申蠓蟲不屬主要病媒，故暫未有計劃進行監察。發言人解釋指，該署在2017年7月至2018年7月曾進行為期一年的全港蠓患調查，並沒有發現能傳播疾病給人類的蠓蟲品種，而世界衞生組織亦未有為對蠓進行系統性監察設定指引，故署方沒有計劃對蠓進行監察。

針對蠓主要於泥土滋生的關係，政府或市民可保持土壤表面乾爽、清除腐爛植物、定期修剪生長茂密的植物，以及使用殺蟲劑等方法滅蠓。在家居防蠓方面，市民可以使用衞生署建議的含避蚊胺（DEET）成分的昆蟲驅避劑，塗在外露的皮膚和衣服上。又由於蠓蟲很喜歡醋的味道，市民亦可嘗試以蘋果醋或白醋作誘餌殺蠓；另外亦有建議可於廚房水槽倒進植物油或橄欖油，當蠓飛過排水溝便會黏住了油，因而沒法掙脫逃跑，或日後無法交配。