醫管局「覆配易」減每次派藥份量　免病人囤積藥物誤吃過期藥

公立醫院專科門診服務需求殷切，輪候時間過長，病人每次覆診都需要相隔一段長時間，若他們有多種長期病，每次覆診時更需領取大量和多種藥物，容易導致家中囤積過期藥物，甚至吃錯藥。醫管局一支由藥劑師、醫生、資訊科技人員組成的團隊研發「覆配易」系統，透過減少每次配給予病人的藥物分量來提升用藥安全，但病人在下次覆診前需多回醫院數次續領藥物。

「覆配易」系統獲醫管局頒發本年度傑出團隊獎。系統對象為60歲以上、服用多種藥物、覆診期達16星期或以上的內科專科門診病人。病人應診後，系統會依據藥方分階段配給藥物，每次藥量介乎8至16星期。當病人的藥物接近吃完，而又未到期覆診，醫院會透過短訊或電話錄音，提早前3至5日提示病人到醫院續領藥物。

病人或其照顧者只須帶同「免診領藥單」及身份證明文件，到醫院的「覆配易」專櫃就能取藥，毋須排隊。如果病人在等候覆診期間曾入院，其藥方可能需要改變，藥劑師也會評估及整合藥物，並致電或與病人會面跟進。

醫管局總藥劑師辦事處高級藥劑師顏文珊承認，系統會令病人需多次返回醫院取藥，但絕對有助提升藥物安全。東區醫院高級藥劑師范上妍指，「有病人沒有跟指示服藥，不敢告訴醫生，但願意向藥劑師坦白，於是我們會詳細解釋藥物作用、不服用後果、治療目標等，幫助病人改善服藥習慣。」

該計劃2018年初於屯門醫院及威爾斯親王醫院試行，今年年初擴展至9間醫院，至今已服務3.7萬人，配發7.2萬張藥單及進行4.3萬次藥物諮詢服務。