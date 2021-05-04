IVE師生研幼童健康紀錄雲端管理系統　供家長實時觀察

子女的健康情況永遠是家長的頭號憂慮，香港專業教育學院(IVE)雲端系統及數據中心管理高級文憑課程師生與一間幼兒中心合作，研發幼童健康紀錄雲端管理系統，方便中心職員記錄幼童的健康和成長狀況，供家長實時參閲及跟進。

基督教香港崇真會恩樂園是一間幼兒中心，中心職員一般利用紙筆記錄幼兒健康及生長情況，惟相當繁瑣及耗時，也不便家長查找，且需要大量空間儲存檔案。有見及此，IVE雲端系統及數據中心管理高級文憑課程師生研發「幼童健康紀錄雲端管理系統」，讓職員以手機應用程式記錄幼童日常起居及健康情況，例如體溫、皮膚狀況、活動表現評估、進食時間、份量、睡覺時間等。

記錄的過程方便、快捷、穩妥，並可匯出圖表；家長亦可以隨時登入平台，查看孩子的健康情況及翻查紀錄。園長何月儀指，系統有助職員和家長騰出更多時間關注小朋友的心智發展和自理能力訓練，亦令在職家長對於小孩託管於幼兒中心更為放心。

此外，為保障私隱，職員輸入的資料會經過加密處理，並使用加密的雲端數據庫，以作雙重認證。系統今年3月起在恩樂園推出，團隊將持續與園方商討系統功能和設計，並測試及改良系統，未來也會探討將系統推展至其他中心的可能性。