46處指明地方須強制檢測　包括42間學校

政府周一(3日)刊憲，要求於指定期間曾身處46個指明地方的人士接受新冠病毒強制檢測，詳情如下：(已經完成 2019 冠狀病毒病疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定)

A. 污水樣本檢測到新冠病毒的住宅大廈

1. 任何在今年4月20日至5月3日期間曾身處柴灣環翠道18號興華(二)邨豐興樓或安興樓超過兩小時的人士，須於5月6日或之前接受檢測。受檢人士若在5月1日至5月3日期間已進

行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

B. 初步顯示涉及N501Y變種病毒株的輸入確診個案曾到訪的地方

1. 任何在今年4月20日至5月3日期間曾身處尖沙咀金巴利道69-71A號美園大廈的人士，須於5月6日或之前接受檢測。

C. 早前涉及N501Y變種病毒株的源頭不明本地確診個案曾到訪的地方

1. 任何在今年4月11日曾身處大嶼山東涌達東路18-20號及文東路41號東薈城（只包括商場）的人士，須於5月6日或之前接受檢測。受檢人士若在4月30日至5月3日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

2. 任何在今年4月11日曾身處大嶼山東涌東涌海濱路8號海堤灣畔地下S號鋪Curry Lounge 的人士，須於5月6日或之前接受檢測。

D. 42間學校爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病個案，而有關疾病與新冠肺炎相似，為謹慎起見，該42間學校亦被納入強制檢測公告。任何在今年4月20日至5月3日期間曾身處任何下列學校超過兩小時的人士，須於5月6日或之前接受檢測。如曾身處第(11)至第(42)項指明地方的受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於5月8日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在5月1日至5月3日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

(1) 荃灣蕙荃路22-66號綠楊新邨寶血會伍季明紀念學校

(2) 元朗媽廟路15號聖公會靈愛小學

(3) 九龍界限街71號新翼啟基學校

(4) 灣仔司徒拔道肇輝臺1號E高主教書院小學部

(5) 柴灣興華(二)邨聖保祿天主教小學

(6) 屯門兆康苑屯門官立小學

(7) 天水圍3區第4期伊利沙伯中學舊生會小學分校

(8) 天水圍天恒邨順德聯誼總會伍冕端小學

(9) 元朗建德街68號基督教宣道會徐澤林紀念小學

(10) 上水清城路2號東華三院馬錦燦紀念小學

(11) 中西區般咸道光景台3-6號聖嘉勒小學及幼稚園

(12) 觀塘油塘道1號聖安當小學/聖安當幼稚園

(13) 馬頭涌福祥街3號香港培道小學及幼稚園

(14) 屯門兆康苑商場3樓保良局田家炳兆康幼稚園

(15) 黃大仙上邨倡善樓地下基督教恩苗東九龍幼稚園/基督教恩苗幼兒學校

(16) 旺角海庭道8號富榮花園12座地下至1樓迦南幼稚園(富榮花園)/迦南幼兒園 (富榮花園)

(17) 深水埗福榮街168號德貞幼稚園

(18) 荃灣海盛路22號祈德尊新邨1樓救世軍荃灣幼兒學校

(19) 上水彩園邨彩玉樓地下107-120, 122及124室仁濟醫院永隆幼稚園/幼兒中心

(20) 九龍塘窩打老道111號迦南幼稚園(窩打老道)/迦南幼兒園(窩打老道)

(21) 元朗牡丹街23號康德閣地下及1樓鄰舍輔導會元朗幼兒園

(22) 粉嶺嘉盛苑嘉耀閣地下九龍城浸信會嘉福幼稚園

(23) 將軍澳第37區常寧路天主教聖安德肋幼稚園

(24) 葵涌葵涌邨春葵樓地下4號聖公會荊冕堂葵涌幼稚園

(25) 沙田乙明邨乙明邨街15號平台二樓救世軍乙明幼兒學校

(26) 屯門田景路38號兆邦苑地下1-10號田景邨浸信會呂郭碧鳳幼稚園

(27) 深水埗怡靖苑閒靜閣1-8號地下香港基督教女青年會宏恩幼稚園

(28) 牛頭角道297號花園大廈玉蓮台2座2樓37室花園大廈浸信會幼兒學校

(29) 華富邨華生樓1樓及2樓救世軍華富幼兒學校

(30) 紅磡海逸豪園23座地下博愛醫院任永賢夫人幼稚園及幼兒中心

(31) 觀塘秀茂坪曉麗苑曉安閣地下路德會陳蒙恩幼稚園

(32) 跑馬地樂活道2號A聖瑪加利大堂區中心3樓及4樓天主教聖瑪加利大幼稚園

(33) 荃灣海盛路22號祈德尊新邨地下救世軍吳國偉紀念幼稚園

(34) 九龍塘窩打老道109號天主教聖若望英文書院的幼稚園部及國際幼兒中心

(35) 粉嶺華心邨華冠樓地下香港保護兒童會聖誕老人愛心粉嶺幼兒學校

(36) 粉嶺馬會道301號粉嶺神召會幼稚園

(37) 紅磡愛景街8號海濱南岸1樓國際英文幼兒園(紅磡校舍)

(38) 沙田禾輋邨順和樓地下聖公會靈風堂幼稚園

(39) 元朗體育路4號元朗大會堂4樓409室新界婦孺福利會元朗幼兒學校

(40) 九龍塘多實街5-7號根德園幼稚園

(41) 九龍塘根德道9號根德園幼稚園

(42) 觀塘牛頭角上邨第1期常滿樓地下平安福音堂幼稚園(牛頭角)