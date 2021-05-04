Dr.東：不舉三大成因　男士小心

舉而不堅，有心無力乃為「男人最痛」。勃起功能障礙，俗稱不舉或陽痿，除了影響伴侶之間無法進行正常性生活外，個人自信和自我形象亦難免受挫。有中醫解構，導致雄赳赳的男士們萎縮成為「低頭一族」，與不良生活習慣、情志影響及慢性疾病有關，從而影響腎、肝、脾受損，導致經絡空虛或受阻而出現陽痿。

成年男子性交時，陰莖痿而不舉，或堅而不久，無法進行正常性生活為陽痿常見的症狀。基督教聯合那打素社康服務賽馬會和樂社區健康中心中醫服務註冊中醫師李嘉俊指，陽痿成因可分3大原因：一，不良生活習慣，如：飲食不節、飲酒過度，過食肥膩，導致脾胃運化失常；二，情志失調，如：思慮過度，可致肝氣鬱結及氣機失調；再者則為慢性疾病人士，如患糖尿病、高血壓、高膽固醇及心臟病。

李指，一旦患者就陽痿問題來求醫，在中醫眼中，主要可分為5種證型，它們臨床症狀除了陽痿外，亦可伴見各種病徵，如：命門火衰證，患者會感到神疲乏力、畏寒肢冷、腰膝酸軟、夜尿清長等。心脾虧虛證的患者會感到心悸，失眠多夢，神疲乏力，面色萎黃，食少便溏等。肝鬱不舒證的患者則常感心情抑鬱，胸脅脹痛，脘悶不舒等。驚恐傷腎證則會心悸易驚、噩夢多、有被驚嚇史等。最後濕熱下注證則為陰囊潮濕、瘙癢腥臭、睾丸墜脹及小便短赤等。

由於港人生活節奏急速，工作壓力大，李指肝鬱不舒證及命門火衰證為港男常見的證型。他又指，近年陽痿問題愈趨年輕化，早前曾接觸一名30餘歲患者，因手淫及房事過頻而出現腎陽虛損，導致不舉。李提醒，一日一次已屬過頻，因精氣復原的速度無法趕上消耗，故當時選用溫補腎陽、填精補血藥物，並囑咐患者暫停房事。

中醫治療男士不舉問題，會以「虛則補之，實則瀉之」為治療原則，根據不同的證型選用適當治法。李嘉俊指，如虛證選用益腎填精、補益心脾、健胃益氣等法以補虛；實證則選用清利濕熱、疏肝解鬱、溫經散寒等法以瀉實。斷症後便會使用中藥及針灸進行治療。主要穴位分別有，腎俞穴、命門穴、八髎穴(上髎、次髎、中髎、下髎) 及關元穴等。

李嘉俊提醒，在日常生活中，男士要避免成為「低頭一族」，應多注意節制性慾，避免房事、手淫過度，避免飲酒過量或過食肥甘厚味之品，避免吸煙及養成良好生活習慣，配合適量運動。

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