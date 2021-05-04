否認強制外傭檢測涉歧視　政府反口：續約須打疫苗未有定案

本港近日出現4宗變種新冠病毒確診個案，包括2人為外傭，政府其後下令全港37萬外籍傭工須在本月9日前進行強制檢測，更計劃將接種新冠疫苗作為外傭申請或續約的要求，令人質疑有歧視之嫌。港府今早(4日)回應指，外傭有周日聚會習慣，工作亦要照顧長者和幼兒，風險評估上需要採取措施，不涉及任何歧視，又舉例本港院舍員工要照顧長者，都需要每2星期接受檢測。

政府又指，明白強制外傭檢測和強制打針有分別，包括有身體狀況等理由，已要求勞工及福利局再作研究，並要諮詢外傭國家的領館及僱傭方面提出的問題，強調目前未有定案。

政府表示，上周六(1日)單日總檢測量超過17萬，而目前掌握已經有10多萬外傭完成檢測，加上有數萬名外傭已完成疫苗接種，可以獲豁免檢測，有信心在本月9日前完成所有外傭強檢工作。

另外，政府指首3宗變種病毒個案已有1,600人進入檢疫中心隔離21天，稍後會要求衞生防護中心研究如果已完成接種2針疫苗及已相隔14天的人士，其檢疫安排是否可以有一定調整。