利君雅不獲續約由港台決定　政府高層否認參與其中

年花10億元公帑的香港電台劣迹斑斑，屢被批節目立場偏頗，如今再有人事變動，因接獲大量投訴的港台助理節目主任利君雅，其試用期被延長至本月底，昨日(3日)更被通知不獲續約，未能正式成為公務員，坊間傳言涉及對利君雅的「秋後算帳」。政府今早(4日)對事件表態，指港台作為政府部門，同時是公共廣播機構，其人事管理由其部門首長，亦即廣播處長負責，其他政府官員無參與其中。港台的營運須按其服務約章下運作，有關監督由亦由其部門首長處理。

政府又指港台在日後亦未會有新角色，會繼續作為公共廣播機構運作，其報道不是不可以對政府作出批評，惟內容需要保持公正、客觀及無偏頗。

近日港台在YouTube、Facebook等不同平台上載的節目，包括《鏗鏘集》、《頭條新聞》，將於節目播出1年後下架。政府表示，就檔案法而言，法律改革委員會有設立特別委員會負責討論相關研究工作，政府會考慮其建議，以推動檔案法的立法工作。

至於立法規管假新聞方面，政府表示假新聞造成的危害不僅限於散播虛假、煽動性及仇恨言論，更關乎私隱等問題，立法會及個人私隱專員亦同意需處理，惟相關工作目前無時間表，但會對此嚴肅看待。