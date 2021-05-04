裕民坊有商戶拒遷反鎖店內　市建局派百人清場

觀塘重建，但仍有約3戶商戶留守，上周再有商戶接獲執達令信件，今早(4日)市建局派出近百人到場，圍封馬路並進行清場行動，該商戶自今晨起，把自己反鎖在店內，以抗議市建局未有「以人為本」處理清拆、回遷等問題。關注團體指形容場面誇張，批評政府處理手法強硬。

大約9時，有過百名佩戴白色頭盔的保安人員到場，並用鐵馬圍封觀塘道行人路與小巴站一帶，現場消息指，正等候執達吏持搜查令來清場。關注團體「活在觀塘」負責人馮炳德指有1名留守商戶、約45歲的林先生是散貨場商戶，從今晨2時起把自己鎖在店內，現時狀態良好，他形容場面誇張，指每次抬人亦會出動過百人，指其實不用「勞師動眾」，「請保安亦分分鐘要花10萬港元，不如把錢給街坊或許有得商量。」他指現時政府處理手法恃着自己有公權力，認為不需向街坊妥協，而街坊則因而消極反抗，令雙方無法溝通。馮炳德又在涉事散貨場店外貼上「市建局暴力清場起豪宅」的字句。

據了解，涉事商戶因不滿賠償方案未有準確計算面積，但市建局未有與他溝通，只重提2年前的賠償方案，清場後亦不排除繼續到市建局總部，以個人名義示威。馮又指，林先生如接獲賠償，與其拍檔攤分後只獲90萬港元，但若等至清場一刻，將面臨不獲發賠償風險。