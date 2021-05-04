重建西區警察宿舍縮輪候時間　警方冀吸引年輕人入職

政府擬重建西區已婚警務人員宿舍，計劃向立法會申請20.2億港元重建3座新警察宿舍，預計可提供540個單位，預計7年後落成。有議員認為，警方對維持本港治安貢獻良多，惟警方的職位空缺多達5,400個，認為可以以宿舍吸引青少年入職。警方回應指，隨着上述宿舍及粉嶺芬園宿舍的落成，預料共可提供逾1,700個單位，相信可藉此提升士氣，吸引更多人加入警隊及挽留人才。

立法會保安事務委員會今(4日)舉行會議，討論重建有關宿舍。議員張華峰表示支持有關計劃，惟質疑政府為何將舊有宿舍空置10多年，另由於現時仍欠缺3,400個已婚宿舍單位，員佐級警員要輪候5年，他認為應加快宿舍重建計劃。保安局回應指，由於要拆卸現有宿舍，亦受限於該處地形及技術問題，故重建需時。警務處助理處長(人事)陳民德則稱，預料粉嶺芬園宿舍及上述宿舍重建後，可分別提供1,184及540個單位，他又指，現時警隊招聘困難，希望可藉此挽留人才，吸引更多人加入。

議員陳振英則提到，工程擬拆卸空置的已婚初級警務人員宿舍和現有的督察級宿舍，惟西區警署則保留舊形式繼續運作，陳問到為何不拆卸西區警署。保安局指，暫未有計劃發展西區警署，因為現時西區警區包含西區分區及香港仔分區，而香港仔未來發展速度及規模，料比西區更快及更大。因此，他認為未來若進一步發展香港仔警署，再把西區警區總部搬至香港仔，會更合乎成本效益。

議員梁志祥稱，自從2019年反對修訂《逃犯條例》風波後，警隊屢成為被針對對象，建議加強宿舍保安措施。警務處總警司(策劃及發展)李雅麗表示，除上述擬建宿舍外，即使現有的宿舍亦已提升保安系統，包括利用閉路電視作監控、利用密碼出入，而上述擬建的宿舍出入口，亦會與西區警署出入口分開。

議員姚思榮則認為，全港市民、甚至不同紀律部隊都面對房屋短缺問題，姚詢問當局有否考慮為警務人員提供房屋津貼或貸款，直言「好過搶地」。保安局回應指，會仔細研究有關建議，惟他強調因警員屢受針對，故要考慮現實情況及保安因素，故警務人員住在有關宿舍，實有其必要。