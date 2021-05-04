青少年吸食大麻人數增　禁毒專員：譴責別有用心鼓吹人士

青少年吸食毒品問題惹關注，2020年被呈報的青少年吸毒人數按年上升6%，其中吸食大麻的問題尤為嚴重，保安局禁毒處禁毒專員羅翠薇表示，由於部分海外地區或國家將消遣用的大麻合法化，致青少年吸食大麻人數上升，她又批評別有用心的人士鼓吹吸食大麻，美化違法行為，對在網上稱大麻並非毒品的人士，予以譴責。

今日(4日)的立法會保安事務委員會會議上，討論2020年本港的毒品情況，多名議員均關注青少年的吸毒情況，尤其吸食大麻。羅翠薇表示，吸食大麻人數增加與部分海外地方將消遣用的大麻合法化有關，另亦有人為商業利益而鼓吹他人吸食。她又表示，根據前線人員反映，大部分首次吸食大麻的青少年都是捲煙類為主。她又提到，警方及海關加強執法，單計去年已破獲830宗涉及大麻的案件，按年升1倍；拘捕人數有820人，較前年的390人，大升110%。

對於有區議員日前在社交平台稱自己吸食大麻，羅認為，公職人員要謹言慎行，亦要有社會責任，強調國際權威報告已清楚表明大麻是毒品，並會帶來一連串的禍害，未來會加強教育，向青年傳遞正確資訊。

另被問到去年參與「健康校園計劃」的學校數目只增加4%至182間，不足全港學校一半，羅指，部分學校反映家長因擔心計劃中的自願驗毒措施會有標籤效應，故未有參與。她強調此乃錯誤觀感，未來會加強宣傳。