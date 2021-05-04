濾水廠保安斬死同事案　上司稱被告暴躁易怒

任職於沙田濾水廠的保安員，3年前涉嫌在開工前揚言「剁x死你」，再用菜刀斬死一名剛到該處上班僅5天的同事。該保安員否認謀殺罪，案件今天（4日）在高院續審。被告的上司出庭作供，形容被告脾氣暴躁，常因瑣事動怒，案發前2天被告曾向他投訴，指死者用錯顏色的筆寫登記簿。案發當日上司亦見到2人爭執，需要上前勸解。

60歲被告章美德被控於2018年8月5日，在徑口路沙田濾水廠保安亭內，謀殺當時59歲的吳崇禧。沙田濾水廠保安主管劉德林作供表示，案發當日傍晚6時半經過濾水廠正門，期間見被告「企喺度唔郁」，其白色上衣沾有血花，被告表現平靜地向他說：「發生咗事，唔好行埋去」，但沒有透露實質所指的地方。在警方及救護員到場前，被告沒有試圖逃走。

劉形容被告品性剛烈，脾氣暴躁易發怒，間中會因瑣碎事與同事爭執，他記得被告曾因鎖鐵閘的方式而與死者對罵。案發前2日被告曾向劉投訴，指死者用紅筆寫登記簿，而非一般的黑色筆，劉形容當時被告神情「好平靜」。同日劉又見到被告與死者爭執，由於相隔距離較遠，劉聽不到2人的對話內容，只見被告表現「唔係咁友善」，故他上前叫2人「唔好嘈」，他們亦隨即靜下來。