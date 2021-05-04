醫生涉摸護士左胸兼摷裙底約1分鐘　事主憶述被告自稱「失控」

六旬醫生被指於去年在停車場非禮其診所之護士，被控2項猥褻侵犯罪，案件今天（4日）在九龍城裁判法院續審。女事主X作供稱，當日與被告午膳後，登上被告私家車後座，遭被告從車門外伸手摸她左胸，及嘗試拉開她的口罩吻她。被告及後再進一步，伸手入她連身裙，由下向上摸向她的左胸，事主稱被告事後稱「哎喲！我控制唔到自己呀！我失控！失控呀！」。

被告關國安（60歲）被控於2020年3月14日，先後在尖沙咀海運大廈停車場、及在一輛停泊於上列停車場的私家車內，兩度猥褻侵犯女子X。22歲的女事主X供稱，當時她感到非常害怕及腦海一片空白，整個撫摸過程歷時約1分鐘，被告看見她神色非常驚慌後，才停止及駕駛私家車離開停車場。X又供稱在午膳前，被告曾環抱她腰，雙手由後背向下掃至她臀部位置。被告其後又牽她的左手，惟她感到不適及甩開被告的手。

辯方盤問女事主X時，指X與被告在午膳時，曾提及有意重考中學文憑試，並主動問被告「醫生你點幫我呀？」被告考慮到X需要協助，開玩笑向X表示「咁你做我女朋友呀」。X否認曾要被告幫她，但同意被告曾問她可否當其女友，但稱兩件事不可混為一談。辯方又指X在診所跟被告核對藥物時，曾靠向被告身體，對此X則加以否認。