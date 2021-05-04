接種科興疫苗後面癱多為男性　孔繁毅指或要求加入副作用說明

新冠疫苗安全堪憂，最少有28人接種後死亡，新冠疫苗臨床事件評估委員會共同召集人孔繁毅今日（4日）出席醫管局研討大會時表示，大部分接種死亡個案以內地研發的科興疫苗佔多，又指曾接種疫苗的面癱個案以男性居多，如數字基數顯示面癱副作用與科興有關，會與科興商討，要求科興加入此副作用的說明。

至於港府以「疫苗氣泡」為基礎放寬防疫限制，孔認為不會有風險，因他認為疫苗是有效的，且是一個重要誘因，如擔心會個案會流入社區，政府可做更多測試。此外亦有提到因目前沒有更數據，仍不知道最新變種病毒傳染到第幾代，如可有基因排序資料可研究到更多。他亦提醒，採樣如鼻咽拭紙需要更深入鼻腔，否則容易出現結果誤差，致「走漏」個案傳入社區。

此外，本港變種病毒肆虐，孔繁毅指現時大多來自南非或印度，其威力主要來自傳染力高、而非殺傷力大，相信只要本港檢測工作做得足夠及控制好，便能成功堵截源頭，讓變種病毒不流入社區。