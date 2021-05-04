港大畢業生聯席支持校方割席　促學生會迷途知返

香港大學日前發表聲明，指不再代學生會收取會費及收回學生會會址的管理權等。今（4日）一個由港大畢業生組成的團體發表聲明，指支持校方的決定，又指近年學生會在大是大非問題上判斷錯誤，和「港獨」勢力沆瀣一氣，同流合污，他們應洗心革面，迷途知返，確保日後學生會活動沒有觸犯《港區國安法》的風險。

由前政府新聞統籌專員馮煒光擔任召集人的香港大學畢業生聯席，今發表聲明指，港大學生會堪稱是學界的風向標，亦一向站穩中國人的立場。港大學生會在社會運動中一向堅持獨立思考，敢於在學界甚至政界發表不同聲音，是過去多年學生運動與社會運動中自我修正的寶貴力量之一。

聯席又指，近年港大學生會背棄了前輩的努力，在大是大非問題上判斷錯誤，和和「港獨」勢力沆瀣一氣，同流合污，在「去中國化」、暴力、損害國家安全與利益的錯誤道路上愈走愈遠，認為大學毅然切斷與學生會的聯繫，不僅是規避法律風險的必要之舉作出勸誡的應有之義。

聯席續指，港大學生會成員應借此機會，洗心革面，迷途知返，審視自身的理念與行動，制定明確綱領與指引，確保日後學生會活動沒有觸犯《港區國安法》與其他法律的風險。