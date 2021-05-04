Neway旗下公司被版權聯盟申清盤　7.28聆訊

卡拉OK連鎖集團「Neway」，與代表環球、華納、Sony Music三大唱片公司的「香港卡拉歌曲版權聯盟（HKKLA）」，近年多次因歌曲版權問題對簿公堂。HKKLA昨日（3日）入稟高等法院，呈請將Neway的關聯公司Neway Music Limited清盤。據司法機構網頁顯示，法庭已排期於今年7月28日進行聆訊。

今次被呈請清盤的公司是Neway Music Limited，債權人為香港卡拉歌曲版權聯盟有限公司（HKKLA）。Neway過往曾因不滿HKKLA所訂立的舊歌版權收費計劃不合理，向版權審裁處興訟要求裁斷。版權審裁處於2019年底裁定Neway的指控不成立，Neway不服判決，於去年1月按《版權條例》規定向高院原訟庭入稟申請上訴。

另外，Neway亦不滿HKKLA未有按照雙方協議，在協議期內全期提供歌曲版權，提供的歌曲數目亦有不足，於去年9月入稟高院，要求HKKLA退回多收的版權費用。不過現在就未有資料顯示，今次清盤呈請與上述訴訟是否有關。