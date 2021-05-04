港澳警聯手破盜用信用卡資料網購案　拘16人涉款30萬

近年信用卡騙案有上升趨勢，警方於2019年接獲超過123宗信用卡被盜用騙案，急升至去年的263宗，損失金額亦由230萬港元上升至490萬港元。警方調查發現，有人利用不法手段獲得受害者的信用卡資料，進行網上購物，於上周二(4月27日)至昨日(3日)，聯合澳門司法警察局採取「翊星行動」，在港澳兩地分別拘捕9人(15至60歲)及7人(24至35歲)。

網絡安全及科技罪案調查科周子健高級督察表示，警方網絡安全及科技罪案調查科，與各警區刑事調查隊人員，在全港多區以涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「企圖以欺騙手段取得財產」拘捕3男6女，檢獲5台電腦及10部手機，涉款約30萬港元，最大一宗損失金額為2萬港元。所有被捕男女已獲准保釋候查。

警方相信被捕男女無黑社會背景，他們報稱為學生、售貨員、裝修工人、肉類包裝工人、傳道師及法律顧問等，不排除有更多人被捕。警方相信騙徒主要透過電腦系統的資料外洩取得相關信用卡資料，其後利用網上購物購買一批高價衣物、電子產品及點數卡。

警方提醒市民，要定期檢查銀行帳單，如發現可疑交易，應盡早聯絡發卡銀行或報警。此外，在網上瀏覽或進行交易時，亦應小心保管資料，並審視網站的輸入資料要求是否合理。