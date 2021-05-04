女士雌激素變化增心臟病風險　有孕婦產後不幸中招

心臟病是本港女性第3大健康殺手，在懷孕和更年期時，由於雌激素出現變化，更容易罹患心臟病。香港心臟專科學院今日(4日)發表調查，結果顯示幾乎全數受訪者不知道女性患上心臟病後，死於心血管併發症的風險高於男性。

團隊於2020年11月委託浸會大學社會科學研究中心，以隨機抽樣方式進行電話問卷調查，訪問510位18歲至70歲的女士，當中逾半受訪者認為男女罹患心臟病的機會相等。更有96%受訪者不知道女性患上心臟病後，比男性更容易死於心血管併發症。惟有研究指出，女性在患上心臟病後5年內，死於心臟衰竭或中風的風險比男性高11%。

調查結果顯示，大近分受訪者未了解患上心血管疾病與性別的關係，分別有逾70%及逾80%受訪者未了解性別和懷孕是患上心血管疾病和中風的風險因素。調查亦顯示本港女性欠缺預防心血管疫病的意識和行動力，有近99%受訪者意識到不良飲食習慣會提高心臟病風險，惟不足40%受訪者表示有均衡飲食習慣，亦有近60%受訪者認為身體屬於亞健康狀態。受訪者當中亦有33.3%被診斷患上冠狀動脈疾病以及心臟衰竭，亦有4.7%受訪者表示被診斷患上心臟病、有逾70%受訪女性表示患有高血壓以及高血脂。

心臟病專科醫生范瑜茵醫生指，要預防心臟病應從生活入手，例如定期量度血量及進行身體檢查，由於女性出現的症狀未有男性明顯，因此要注意一些非典型症狀，例如在進行輕量運動時，會否比平時出現呼吸不順。

圍產期心肌病康復者林女士亦分享其過往經歷，在其誕下女兒後數個月，開始出現心跳急促及呼吸困難，因而向醫生求診，最後發現為擴張型心臟病。心臟病專科醫生陳曉藍醫生解釋林女士的心臟病有機會是之前的病毒感染，從時間上推斷為圍產期心肌病。陳又指，圍產期心肌病有機會誘發心律不正，甚至心臟衰竭。