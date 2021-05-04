海外接種疫苗人士可填申報表代針卡　議員憂成漏洞

變種病毒襲港，現時已有最少6宗確診或初步確診個案被驗出帶有N501Y變種病毒。衞生事務委員會今日(4日)召開特別會議，商討有關疫情的應對方案。有議員問到海外接種疫苗的人士或康復者，未能在電子針卡上準確顯示其接種結果，政府回應指已預備紙本申報表供他們使用。議員反駁如申報人虛報自己已接種疫苗可如何找出，批評做法會造成防疫漏洞。

立法會衞生事務委員會主席、議員葛珮帆問到，政府上月推行的「疫苗氣泡」，要求市民接種疫苗後才可享有便利，惟電子針卡未有涵蓋海外接種疫苗及只須接受一劑疫苗的康復者。

食物及衞生局長陳肇始回應稱，局方正研究如何將海外接種人士及康復者的接種紀錄放入電子針卡。食物及環境衞生署副署長黃淑嫻補充，政府就海外已接種疫苗的人士，已制訂表格予他們作出申報例如在何地接種、接種疫苗種類等。葛反駁，如有市民虛報自己已接種疫苗會如何處理。黃回應，事後如有需要，可找出個案作出跟進。葛則稱，認為相關做法是漏洞。陳肇始急忙補充，指做法是臨時安排，強調相關人士的接種紀錄未來會融入電子針卡。

另外，議員蔣麗芸問及，有何動機鼓勵市民接種疫苗，並建議政府允許已打疫苗、來自疫情受控地區人士來港，或已打兩劑疫苗的本港市民回港時縮短檢疫期。陳表示，同意打疫苗後可增加保護力，專家亦已確定接種兩劑疫苗的外地來港人士，或密切接觸者可縮短檢疫期，政府早前已就高中低風險回港人士檢疫時間作出調校，局方亦正著力安排縮短已打疫苗回港人士檢疫期。

會上多名議員問到外傭接種疫苗安排，以及如出現副作用後僱主須否負責。勞工處高級勞工事務主任馮麗卿僅稱，有關外傭接種疫苗的問題，當局會再研究具體細節及安排，目前未有定案。