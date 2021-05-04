99人遇自稱執法人員電騙　27歲女被呃逾9萬元

灣仔警區於上月21日至昨日(3日)期間，一共收到99名市民(22至74歲)報案或查詢，指近日接到1名陌生男子來電，對方先後自稱為警察總部或商業罪案調查科的警員，並能提供相關警員的姓名及編號。

騙徒在通話中，聲稱事主牽涉內地的刑事案件，包括涉嫌變賣個人資料作「洗黑錢」，或聲稱事主在內地銀行開設了信用卡，並拖欠卡數，騙徒更能說出事主的全名、部分事主的出生日期或事主的香港身份證號碼首3位數字。

當事主否認牽涉上述案件時，來電便會轉駁至另1個以普通話自稱為內地執法人員的騙徒，指事主觸犯內地法例，並需要作出資產審查。由於事主急於證明自己是清白，騙徒隨即透過即時通訊軟件的視像通話，要求事主提供身份證、回鄉卡、提款卡、信用卡及地址等敏感資料，以「協助」事主洗脫嫌疑。騙徒亦會提供一個虛假網站，要求事主輸入其網上銀行戶口及密碼。

案件中，大部分事主意識到上述事件與以往假冒官員的騙案相似，懷疑自己受騙，並即時向警方報案。99名事主分別報稱無業、退休人士或文職人員等，其中只有1名任職醫護的27歲女子，曾登入騙徒提供的虛假網站，並輸入其網上銀行戶口及密碼，損失了95,000港元。

灣仔警區重案組陳德明高級督察表示，經調查後確認沒有任何警員涉及此案，而騙徒提供的2名警員資料，其中1人已退休，另1人為在職警長，但該名警長並非駐守警察總部。案件列作「以欺騙手段取得財產」，交由灣仔警區重案組接手，將調查騙徒從何途徑取得事主的個人資料，暫未有人被捕。

反詐騙協調中心林沛恒高級督察稱，近期電話騙案有上升趨勢，由去年首2個月的93宗，上升至今年同期的122宗，升幅超過3成。牽涉金額亦由去年首2個月的3,200萬港元，增至今年同期的8,600萬港元，增長超過1.5倍。