涉去年7.1未經批准集結　泛民8人區院提訊

民陣去年7.1遊行雖然遭警方發反對通知書禁止，惟當日港島區仍如往年有人舉辦未經批准遊行。民主黨前主席胡志偉及前立法會議員「長毛」梁國雄等共8人，涉嫌煽惑他人、舉行及參與未經批准的集結而遭起訴，案件今天（4日）在區域法院再提訊。法庭將案押後至7月6日再訊，以待各被告就指控諮詢法律意見。徐子見、朱凱廸及梁國雄放棄保釋，胡志偉則無保釋申請要還押，其餘4被告續准保釋候訊。

8名被告分別為梁國雄、民主黨前主席胡志偉、前立法會議員朱凱廸、民陣召集人陳皓桓、社民連鄧世禮，以及3名東區區議員曾健成、徐子見及陳榮泰。徐子見及朱凱廸涉泛民初選案而被還押，梁國雄亦涉初選案，並因參與前年8月18日的反修例，被判罪成而正在服刑。

本案涉及2項控罪。首控罪控告陳皓桓、曾健成、徐子見、胡志偉及陳榮泰，指他們於2020年6月30日在終審法院外，非法煽惑其他身份不詳的人，在無合法權限或合理辯解的情況下，明知而參與一個屬未經批准的集結的公眾遊行。第二項控罪則控告陳皓桓、徐子見、胡志偉、朱凱廸、梁國雄及鄧世禮，他們被控在同一日，於灣仔軒尼詩道及杜老誌道一帶，舉行或組織、明知而參與一個屬未經批准的集結的公眾遊行。