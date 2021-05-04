職訓局擬設航空及航海教育中心　預計學生人數增一倍

職業訓練局擬興建航空及航海教育中心，料造價約8億8千萬港元。根據教育局向工務小組委員會遞交的文件指出，職訓局現時開辦共20個航空及航海相關職前及在職課程，由於缺乏專門訓練設施，課程的實務訓練分散於不同校舍進行，本港亦缺乏訓練設施供學員滿足各種執照及資歷的實務訓練要求，或須前往設於本港以外的場地接受訓練。興建教育中心，可為學生提供訓練，及支持行業長遠的人力需求。

職訓局考慮開辦6個新課程，並初步預計相關課程的長遠規劃入學人數，由2020/21學年的786人，增至2025/26學年的約一倍至約1,500人。

因應航空及航海業的人力需求，以及可供學生使用的實務訓練設施的短缺情況，職訓局建議興建航空及航海教育中心，選址專業教育學院青衣分校，可為學生提供模擬真實工作環境的訓練體驗，支持航空及航海業長遠的人力需求。

教育局指，擬建的教育中心將設置嶄新的設施，包括航空及航海操作模擬設施，例如飛機結構和鈑金維修實習工場、航空工程和航空器系統維修培訓工場，以及海事工程實驗室。這些設施均採用智能技術和創新設計，以回應最新科技發展和業界的培訓需求。

根據初步計劃，職訓局考慮開辦6個新課程，包括航空相關的職前資課及在職自資的飛機維修技術及實務證書、航空營運專業文憑，以及航海相關的海事及遊艇科技高級文憑等，一共提供160個學額。

至於現有課程方面，航空相關的課程由現有的460個學額，計劃增至2025/26學年的685個；航海則由316個，增至720個。