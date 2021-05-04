3月零售業銷貨額按年升20.1%　皆因去年基數十分低

本港零售表現有所改善，政府統計處今日(4日)公布，3月的零售業總銷貨價值的臨時估計為276億港元，按年上升20.1%，主要因去年的比較基數十分低。以今年第一季合計，零售業總銷貨價值的臨時估計僅按年增加7.5%，銷貨量按年上升7.2%，仍遠較2019年第一季的銷貨量低32.5%。

扣除期間價格變動後，今年3月的零售業總銷貨數量的臨時估計，較去年同月上升19.8%。經季節性調整後，零售業總銷貨價值及數量的臨時估計，按季均下跌2.2%。而今年1月與2月合計的零售業總銷貨數量的修訂估計，按年上升2.5%。

與去年3月比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物升幅最大，增加81%；其次為服裝，上升77.4%。超級市場貨品則按年下跌16.1%；其次為食品、酒類飲品及煙草，下跌1.8%。

另外，在今年3月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔7.7%，其臨時估計為21億港元，按年增43.3%。今年首兩個月合計的零售業網上銷售價值的修訂估計，則較去年同期上升74.6%；今年首季的臨時估計則按年上升62.6%。

政府發言人指出，雖然社交距離措施自2月中逐漸放寬後，本地消費情緒有所改善，但由於訪港旅遊業持續低迷，零售業的短期前景仍然困難，又指社會必須齊心協力令疫情受控，並積極參與新冠疫苗接種計劃，令零售業能更有力地復蘇及經濟能更全面地恢復。