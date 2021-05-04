智障童墮樓　私營院舍環境惡劣　照顧者促加津助位

子駿這宗死因研訊，除了子駿的家人外，亦吸引到一些關注私營院舍情況的人士，及殘疾人士的照顧者到庭旁聽。有私營院舍的前院友家人控訴，指院舍人手不足環境惡劣，「超級多老鼠」，院友連刷牙洗澡的無人協助，結果入住不足一個月便因無法忍受而要將親人接回家。他們指津助院舍宿位嚴重不足，希望政府能增加宿位數量。

有到死因庭旁聽的殘疾人士照顧者表示，她們最希望政府增加津助院舍宿位，因津助院舍的規管及員工安排絕對比私營院舍好，「起碼津院派藥果個係護士，唔係求其一個阿嬸（保健員）！」她們斥政府為節省開支，寧願鼓勵殘疾人士領取綜援入住私營院舍，都不肯增加津助院舍宿位，令更多家長擔心宿位問題，提早為子女「霸位」，輪候隊伍變得愈來愈長，造成惡性循環。

21歲的「彥仔」是一名有限智能（IQ70）及小胖威利症患者，自小由姨婆照顧。彥仔於2012年曾入住私營殘疾人士院舍，他的姨婆表示，她當時經常探望彥仔，見到院舍內許多令人心酸的畫面，甚至懷疑每個月總會訛稱有院友生病，以收取額外照顧費用。她無奈表示「有人愈來愈富貴，啲仔愈來愈賤」，終於不足一個月便將彥仔接回家。

彥仔姨婆表示，院舍職員會吩咐院友洗衫、摺衫、開飯。進膳時，職員不但沒有從旁協助，而且不斷催促院友「快啲食，快啲食，唔係無得添」，一眾院友便會將食物「好似倒水咁倒入口」。開飯前亦不會點人數，部分院友「訓咗就無得食」。彥仔沒有刷牙，因為「吱唔到牙膏」，有時更沒有洗澡，而院舍內「超級多老鼠」。

林女士（化名）的兒子患自閉症及輕度弱智，今年約30歲，一家人希望爭取時間相處，故一直同住，但面對宿位嚴重不足的情況。林女士最近亦為兒子「排定隊」，為15至20年後做好準備。林女士指她的兒子屬於高功能自閉症，「佢可以返工，但一個人住、打理成個屋企就應付唔到」，如果將兒子送去普通宿舍，會浪費訓練多年的自理能力。林女士多年來爭取小型家舍，希望安排數個高能力自閉症患者同居，並安排社工從旁協助及跟進，可惜暫時仍未能成功爭取，她強調每個殘疾類別的需求不同，「唔可以塞晒入去成人院舍」。