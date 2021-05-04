直播熱水淋仔女　婦人承認3罪判監兩年半

主婦與丈夫通電話時起爭執，開視像直播用熱水淋10歲女兒和7歲兒子，令兒子被2級燙傷，又因嫌兒子吃飯慢，拿熱水作勢淋潑，致熱水濺到兒子臉龐。她早前承認普通襲擊、有意圖導致身體受嚴重傷害、有意圖而企圖導致身體受嚴重傷害3罪，今天在區院被判監2年6個月。

37歲女被告L.S.Y.分別被控於2020年2月10至12日，在家中襲擊兒子X、令X身體受嚴重傷害及企圖傷害女兒Y。被告的分居丈夫為她寫求情信。控方指，X和Y現由姑婆監管。

案情指，去年2月10日，被告責罵X吃飯慢，要丈夫責打X，否則她便向X淋熱水，丈夫遂用玩具高爾夫球棍打X一下。被告竟走到廚房，在熱水煲中倒出一杯熱水，更不理丈夫制止。X雖不斷推開該杯熱水，惟有熱水濺到X的左面及前額。當丈夫替X用冷水沖洗時，被告對X說：「依家屋企有個鍾無艷喇」，X因被燙到感到痛及不開心。

兩日後，被告在家中與丈夫通電話時，兩人起爭執，被告再去倒熱水。X和Y聽到倒水聲，已感害怕並走進睡房，用椅子堵門和躲在椅下，拿薄氈和坐墊蓋住自己。被告走入房中，更向丈夫直播向Y淋熱水，Y用坐墊蓋住頭，只有頭皮被熱水滴到，惟X的膊頭被燙。被告追住X，趁X走向廁所時，用熱水倒向X背部。被告用冷水為X沖洗時，仍用熱水威脅X收聲。警方到場時，發現X和Y被燙傷，他們更被嚇得發抖及語無倫次，遂把他們送院。