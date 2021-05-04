華懋慈善基金告龔如心遺產管理人　官令剔除部分申索

華懋慈善基金去年入稟高院，指控羅兵咸永道三名合夥人身為龔如心遺產管理人，但違反受託責任濫收費用。慈善基金更懷疑遺產管理人私下抬高收費，以分錢給中間人，及不當地向離職行政總裁楊光支付逾1700萬元「掩口費」，以隱瞞對華懋集團管理不善，要求管理人向基金交還逾4.3億元管理費及作出賠償。管理人指基金的指控有欠缺事實基礎，申請剔除對方部分申索。高院原訟庭法官林雲浩今天（4日）開庭聽取雙方陳詞後，決定批准管理人一方的申請，並下令基金須向管理人一方支付訟費，訟費以彌償基準計算。

林官指，基金對管理人的指控十分嚴重，牽涉不誠實及欺詐等刑事罪行。基金的律師在草擬狀書時，將客戶欠缺證據的空想照單全收，有違反守則之嫌，考慮將個案轉交香港律師會跟進，法庭稍後會頒判詞解釋判決理據。

原告華懋慈善基金有限公司，被告依次為陳偉棠、黃德偉、莊日杰及劉子邦。首三名被告為羅兵咸永道的合夥人，現為龔如心遺產的管理人；劉子邦則是澳門安永會計師事務所的前合夥人。據原告在入稟狀指稱，原告的理事會主席龔仁心經人介紹認識劉子邦，劉是促成羅兵咸永道接手做遺產管理人的中間人。

法官今日下令剔除的申索，涉及原告指控劉與龔仁心達成「枱底協議」，在羅兵咸永道接任管理人後，龔只需跟劉一人接觸，劉會確保他們按基金指示行事；而首三名被告就私下抬高遺產管理費10%，以支付劉作為中間人的報酬。代表被告的資深大律師今指，原告的指控十分嚴重，卻欠缺事實基礎，劉與羅兵咸永道本身有顧問合約在身，劉所收取的費用與華懋或龔如心遺產無關。大律師又指，原告只是遺產受託人，而非受益人，原告是否具備興訟的資格成疑；相反律政司司長作為遺產守護人，有責任確保遺產用作慈善用途，她似乎更合資格提出訴訟。不過原告一方指，原告的指控並非毫無事實根據，爭議應留待正式審訊時處理。