估計本港有3萬腦退化症患者曾走失　團體倡以電子裝置追蹤位置

本港人口老化問題嚴重，俗稱「老人癡呆症」等腦退化性疾病愈趨普遍。有團體聯同香港科技大學團隊，早前訪問576名腦退化症人士的照顧者，發現32.3%腦退化症患者曾走失，估計本港約有3萬多位患者有類似情況。團體指出，部分照顧者為防止家人再次走失，曾鎖上家中大門，以禁止患者單獨外出，認為這非治本方法，鼓勵照顧者運用小型追蹤電子裝置，掌握腦退化症人士的位置。

賽馬會耆智園、聖雅各福群會聯同科大團隊，今年1月28日至2月28日期間，以網上問卷形式訪問576名腦退化症人士的照顧者，發現32.3%受訪者表示其患有腦退化症的親人曾經走失，當中84.5%擔心家人再次走失，更有逾40%會禁止曾走失的家人單獨外出。另外，分別有33.9%及28.5%受訪者，會使用手提電話或電子追蹤設備，聯繫或尋找腦退化症親人。

賽馬會耆智園總監郭志銳指出，本港仍有30%腦退化症人士曾走失，與2007年的調查結果相若，反映社會在過去10多年來，仍未有方法可減低他們走失的風險，鼓勵照顧者運用資訊科技協助患者在社區內活動。

科大教授陳雙幸亦表示，腦退化症人士走失時，照顧者及家人多數會外出尋找，但單憑肉眼很難分辨走失人士的樣貌及特徵，而其團隊有份參與的「賽馬會『友里蹤跡』社區計劃」，早前推出「守護蹤」電子裝置，供有需要人士免費申請，讓照顧者憑電子裝置掌握患有腦退化症親人的位置。而市民亦可下載有關應用程式並開啟藍牙，以匿名方式分享附近腦退化人士的位置至雲端系統。