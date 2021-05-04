堵路反對翠雅山房作隔離營　文憑試考生罪成或要獄中考試　

2020年2月新冠肺炎疫情爆發，政府徵用饒宗頤文化館翠雅山房作為隔離營，有人堵路示威，3名男女涉示威當晚堵路，其中2名男子另涉襲警，經審訊後，今（4日）於九龍城法院被裁定在公眾地方造成阻礙及兩項襲警罪成。裁判官梁嘉琪押後案件至5月18日判刑，各被告須還押，待索取背景、勞教及更生中心報告。其中一名被告為應屆文憑試考生，法庭指示嘗試安排他在獄中考試。

3名被告為區議員助理陳惠欣（32歲）、文員陳曉陽（25歲）及學生李佳俊（19歲）。李為應屆文憑試考生，須於本周五（7日）考核電腦科，裁判官原本批准李於當日保釋一天外出應考文憑試，但及後改為指示安排他當日在獄中考試，如果未能作出相關安排，則會在考試前一天再開庭處理李的保釋申請。

控方案情指，去年2月2日晚上8時許有4至5名黑衣人衝出荔枝角道，向一輛巴士擋風玻璃噴紅漆，有人用垃圾桶堵路，警方現場拘捕多人，其中陳惠欣曾擋巴士及呼籲群眾衝出馬路，警司陳子良嘗試制服陳曉陽期間，遭陳曉陽拳打頭部，李則用手打中警員15399的嘴唇。

裁判官今裁判時，接納各控方證人誠實可靠，與現場片段亦無衝突。陳曉陽自辯時供稱警司沒有表明身份，故誤會警司為「暴力藍絲」，警司扯着他的衞衣帽子，令他呼吸困難，出於自衞才用手撥警司的臉。裁判官指，陳曉陽被制服後，在警誡下稱「我認輸，我唔點啦，我唔走」，但沒有出現呼吸困難的情況，結合片段所見，認為陳曉陽有力道並畜意地襲擊警司。

裁判官裁定3名被告在公眾地方造成阻礙及兩項襲警罪成。李佳俊的代表大律師為他求情時，指李因被警員用警棍打向頭部，須縫針及輸血，事後患上創傷後遺症，至今仍須服用鎮靜劑及安眠藥入眠。辯方又指李成績不俗及運動表現優異，曾入選葵青區青少年足球代表隊，而李為應屆文憑試考生。