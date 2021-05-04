中大二號橋暴動案　被告自辯稱僅回校交功課

前年11月橫跨吐露港快速公路及港鐵東鐵線的中文大學二號橋被人佔據，大量雜物從橋上擲向行車路及火車路軌，導致交通嚴重癱瘓。警方欲進入中大搜查時遇到反抗，二號橋上爆發激烈衝突，4名來自不同院校的大專生被拘捕。他們否認暴動罪和違反《禁蒙面法》，案件今日（4日）在區域法院續審。今日再有一名被告自辯稱，當日回校只打算交功課。

本案3男1女被告依次為陳起行（21歲）、李俊皓（24歲）、張俊浩（18歲）、鄧希雯（23歲、女）。4人同被控一項暴動罪，指他們於2019年11月12日，在中大二號橋及環迴東路一帶，與一名女子及其他不知名人士參與暴動。陳、張及鄧則各自被控一項在非法集結中使用蒙面物品罪，指他們分別使用眼罩、防毒面罩；而張再被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，指他管有一支雷射筆。

今天第四被告鄧希雯作供稱，案發時她是中大學生，修讀中文文學士及教育學士雙學位，副修英國文學。當日清晨她回中大圖書館準備功課，預備稍後在導修班上匯報一份英國文學科的論文，並為翌日截止的中文科導修功課，查閱期刊論文及網上文獻。雖然校方前一天已經以電郵通知學生，翌日的課堂會取消，惟被告不肯定論文會否延期呈交，加上該學科約定俗成，學生須向老師遞交文本論文，故她決定照常回校。被告今天未完成作供，將於明日繼續。