警搗破車輛武器庫　檢仿製槍牛肉刀鐵通　成功阻止黑幫廝殺

警方於昨午(3日)4時許接獲市民報案，指其停泊於葵涌新葵街的車輛懷疑被人刮花及撞毀。警方到場調查，並翻查行車紀錄儀，相信早前有人驅車撞毀涉事車輛，其後不顧而去。

警員其後在附近一帶搜查，發現另一輛停泊路邊的車輛，懷疑與案有關，同時在距離案發現場約55米外發現一名男子，其外形與行車紀錄儀上拍攝到的疑人樣貌相乎。警員隨即上前截查，在其身上搜獲一條能夠開動上述車輛的車匙，並在車上搜出大批武器及爆竊工具，包括一把黑色懷疑仿製槍械、4把約40厘米長的牛肉刀、4把約60厘米長的鐵通、手套、帽、2個未有登記的車牌等，而該車輛掛有的車牌與行車證不符，懷疑車輛套上假牌。

經初步調查後，警方以涉嫌「藏有仿製槍械」、「藏有攻擊性武器」、「藏有工具可作非法用途」、「交通意外後不顧而去」、「無牌駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」及「行使虛假文書」，拘捕該名有黑幫背景的姓黃(43歲)男子。

葵青警區反三合會行動組陳尚澧督察表示，早前有2個區外的黑幫因金錢糾紛，正醞釀一場黑幫間的械鬥，其中一方使用上述車輛收藏武器，作其後的械鬥之用，警方相信今次行動已制止一場黑幫械鬥，調查仍然繼續，不排除有更多人被捕。