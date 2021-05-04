「疫苗氣泡」放寬措施　51%人指不會因而打針

政府為求推動市民接種新冠肺炎疫苗，早前提出「疫苗氣泡」，不同的場所亦須遵從不同的規定才獲放寬，例如員工及顧客亦須打了第一針。香港研究協會於上月26日至5月2日，訪問了1,064名18歲或以上市民，有40%受訪者不贊成政府提出的放寬措施，亦有51%人指不會因為「疫苗氣泡」而打針。

調查問到，政府提出「疫苗氣泡」計劃，已接種疫苗的市民在符合其他額外條件的情況下，可獲放寬光顧食肆、娛樂場所及探訪院舍、醫院的防疫限制，有41%人受訪者表示贊成，但有40%人表示不贊成。

另外，就會否因「疫苗氣泡」計劃而接種新型肺炎疫苗，有51%人指不會，亦有23%人表示會，而在計劃前已接種的受訪者亦只有7%。

研究機構指，結果反映現階段公眾對「疫苗氣泡」計劃反應不甚積極，該會促請政府與餐飲業界保持密切溝通，適時改善措施的執行細節，以獲得公眾的支持。同時，政府應檢視及改善現時疫苗接種資訊發布渠道，協助市民全面及正確地掌握疫苗資訊，建立市民對疫苗的信心。