Neway旗下公司被申清盤　分店仍可預約唱K

新冠肺炎疫情下，停業多次的卡拉OK終可有條件復業，但員工及訪客影至少打一針疫苗，以及訪客進入時需使用「安心出行」，每房只准容納最多4名顧客，限制多多令顧客卻步，復業初期的生意亦不理想。「香港卡拉歌曲版權聯盟（HKKLA）」昨日(3日)入稟高等法院，呈請將Neway的關聯公司Neway Music Limited清盤，法庭排期於7月28日聆訊。

政府早前提出「疫苗氣泡」計劃，以接種疫苗作為放寬防疫規定的要求，並於上周四（29日）正式推行。規定要求酒吧、卡啦OK、派對房間、夜總會及浴室須確保員工和訪客須至少打一針疫苗，及顧客使用「安心出行」，便可在重開後營業時間至午夜2時，顧客人數上限為場所容納一半。

東網記者今午（4日）致電旺角一分店，欲預訂周日（9日）下午的房間唱K，並查詢有關清盤的新聞會否影響預訂，職員則指被申清盤的公司只是Neway的其中一家關聯公司，與卡拉OK店Neway沒有直接關係，因此「不會影響我們的生意」，著記者安心預訂，而該名職員亦提醒記者及同行朋友要打了第一針疫苗才可以到場唱K，屆時使用安心出行，最多亦只可帶同3名朋友。