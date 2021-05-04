荃威花園R座外傭確診驗出變種病毒　晚上起封區強檢

再有一名居於荃灣荃威花園R座菲傭確診，並被驗出帶有「N501Y」變種病毒株。港府今（4日）公布，將把荃威花園R座列為「受限區域」，身處該大廈的人士自下午7時30分起須留在其處所並接受強制檢測，目標是在明日（5日）早上約7時完成行動。

「受限區域」內的人士如在今年5月2日至4日期間已進行檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，毋須再次接受檢測，但要在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定。

政府發言人表示，荃威花園R座有1宗確診個案初步顯示涉及變種病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，又指明白今次安排會為市民帶來不便。

另外，衞生防護中心傳染病處主任張竹君今午透露，荃威花園R座全幢居民被視作密切接觸者，需要全幢強制撤離檢疫，意味着居民完成檢測後，或會立即被送往檢疫中心隔離21天。

居於荃威花園R座的澤小姐稱得知要檢疫後心情矛盾，因要準備不少物資，包括替換衣物及充電器等，亦連忙外出購買麵包、杯麵及餅乾等乾糧，預備檢疫期間充飢之用。她指，雖然自己不太擔心染疫，但始終今次涉及傳染力較高的變種病毒，安排居民檢疫亦算合理。另一居民黃小姐則指，大廈衞生情況一般，但自己因工作關係，需要每14日檢測一次，不太擔心染疫。

居於九龍灣的Susan指出，她的女兒是荃威花園R座居民，需要檢疫21日，得知消息後連忙到場接走其寵物狗。她又指，早有聽聞檢疫中心伙食不佳，亦未知中心環境如何，加上女兒工作忙碌，十分擔心女兒。