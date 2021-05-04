政府擬周五撤銷英國及愛爾蘭登機禁令　回港須檢疫21日檢測5次

目前仍滯留英國的港人或回港有望，政府公布，將於周五(7日)起撤銷曾逗留愛爾蘭及英國的人士登機來港的禁令，讓當地來港航班可以恢復，並容許當地香港居民登機回港，但相關人士抵港後須在指定檢疫酒店進行21天強制檢疫，以及第26日接受額外的強制檢測。

政府自去年底起因不同地區發現變種病毒，先後宣布將英國、南非、巴西及愛爾蘭列為極高風險地區，禁止所有曾逗留當地的人士從任何地方登機來港。政府今日宣布，因考慮到愛爾蘭及英國的疫情已趨平穩及疫苗接種率比較理想，如果本地及當地疫情未有重大轉變，政府計劃由周五起撤銷從當地登機來港的限制。

不過，由愛爾蘭及英國回港人士須在取得起飛前72小時採樣進行的病毒檢測無染疫證明，加上預訂21晚指定檢疫酒店房間的確認書，方可登機來港。而抵港後亦須在機場接受檢測，證實無染疫才可在指定檢疫酒店進行21天強制檢疫（期間接受最少3次檢測），完成強制檢疫後仍須在抵港後第26天接受強制檢測。

至於印度、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、巴西及南非的疫情仍然不穩，相關禁令將繼續維持。

另外，政府擬於周五實施登機及強制檢疫安排地區分組，極高風險A1組指明地區包括上月起實施地區性航班熔斷機制的印度、尼泊爾、巴基斯坦及菲律賓，以及早前實施登機來港限制的巴西及南非。甚高風險A2組指明地區將包括愛爾蘭及英國。高風險B組指明地區及中風險地區C組指明地區維持不變。而低風險D組指明地區則包括澳洲、新西蘭及新加坡。