警東涌屋苑截17歲少女　檢值600萬元毒品

警方早前接獲線報，指於東涌一私人屋苑單位，被販毒團夥用作毒品存放中心，新界南總區反黑組經深入調查後，於昨晚(3日)7時半進行反毒品行動，在迎康街一屋苑內截查一名17歲少女，人員於其手持的膠袋搜獲共約230克懷疑冰毒、K仔及可卡因，以及一條屬於屋苑單位鎖匙，遂以涉嫌販毒將她拘捕。

警員再到該單位搜查，並檢獲共約2.5公斤懷疑毒品，包括冰毒、K仔、可卡因、海洛英、大麻及搖頭丸，以及膠袋，封口機，電子磅等毒品包裝工具及兩部電腦。另外於屋內發現一批水鞋，相信有人將毒品放內，作為掩飾。警方之後到被捕女子位於黃大仙彩雲邨的寓所搜查，人員在單位內再檢獲懷疑冰毒及K仔，共重約7.5公斤。行動中警方共檢獲約10公斤毒品，市值約600萬港元。

新界南總區刑事總部姚永勤警司表示，毒販於東涌租用較新的私人屋苑，意圖減少遇查風險，而該單位內並無傢俬，相信只為存放毒品之用，姚亦提醒年輕人勿貪圖「搵快錢」而犯法。被捕少女正被扣留調查，行動仍在進行，不排除有更多人被捕。

警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。