專家委員會評估9宗接種疫苗後亡個案　全數評估與疫苗無關

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今(4日)召開會議，評估有關接種新冠疫苗的嚴重異常事件。委員會評估了9宗接種疫苗後死亡個案，有2宗確認及7宗初步認為與疫苗接種無關。

衞生署於上月19日至本月2日期間，共接獲醫管局呈報8宗有關曾接種新冠疫苗人士死亡的個案及1宗由公眾殮房處理的死因裁判官個案，涉及年齡介乎43至76歲的五男四女，所有接獲的報告並沒有臨床證據顯示有關事件由疫苗引起。

專家委員會今日在會議上評估了上述9宗個案。當中四宗曾於死亡前超過14日接種新冠疫苗，專家委員會因應主診醫生所作的評估及診斷，總結其中兩宗個案與新冠疫苗接種並沒有因果關係；其餘兩宗則初步認為與疫苗接種無關。

就其餘5宗於接種新冠疫苗後14日內發生的個案，專家委員會基於臨床資料及初步解剖報告，初步認為個案與新冠疫苗接種無關。

此外，專家委員會亦總結了兩宗較早前接獲的個案因果關係評估。第一宗於3月7日首次公布，涉及一名於3月13日離世的80歲男子。全面解剖報告顯示死因是急性心肌梗塞及缺血性腸道病，其餘調查結果亦沒有顯示任何源於疫苗的免疫系統反應。專家委員會基於世衞的算法流程，總結該男子的死亡與新冠疫苗接種並沒有因果關係。

另一宗於上月21日首次公布，涉及一名於上月16日離世的72歲男子。其主診醫生認為其死因是透析導管關聯的敗血症及高鉀血症，亦沒有臨床原因懷疑與疫苗有關。專家委員會總結該男子的死亡與新冠疫苗接種並沒有因果關係。

衞生署於上月19日至本月2日期間，亦接獲16宗接種新冠疫苗後懷疑患貝爾面癱的報告，涉及10男六女，年齡介乎20至87歲。當中，7宗曾接種科興新冠疫苗，9宗曾接種復必泰疫苗。專家委員會檢視現有的臨床資料後，認為有3宗需在獲得更多臨床資料後再就評估作出總結。