醫管局職員未打2針需定期檢測　工會批浪費資源

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日(4日)在疫情記者會上表示，醫管局會於下周一（10日）開始，要求6.5萬名需接觸病人的公立醫院員工，每7天做一次自我新冠肺炎快速抗原測試，並把結果通報院方。有工會批評，醫管局無法確認員工呈報的測試結果，質疑只是另一種催谷疫苗接種數字的手段，又批評做法浪費資源。

劉家獻表示，醫護自我抗原測試先導計劃運作暢順、員工反應正面，而為進一步防止院內爆發，會如期下周一開始要求6.5萬名需接觸病人的職員，每7天做一次自我測試，並把結果通報院方。他又指，只有打齊2針及相隔14天或以上的職員，才可以申請豁免接受測試。

有工會回覆傳媒時批評，醫管局在本地疫情平緩之時，耗費大量公帑購買數以十萬計的試劑，要求員工自我檢測，猶如浪費資源；加上員工只需自行呈報結果，院方無從核實是否真確，質疑措施能否收效，又指措施最終目的，只是希望推高接種率，直言打針不代表不會中肺炎，希望醫管局三思。