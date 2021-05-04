政Whats噏﹕問責官員懶落區　被嘲「溫室小番茄」

現屆政府屢被炮轟離地，唔單止未能急市民所急，唔少政策更被鬧爆擾民。雖然政府曾要求一眾問責高官要走勻全港18區，但係由前年開始就無以為繼，就算之後話要搞Facebook直播，但參與響應嘅官員非常有限。即使特首喺半年前話依家社會形勢已趨平靜，強調樂意落區，但次數有幾多，市民心中有數。對於問責團隊一眾高官懶落區，有議員就形容佢哋係「溫室小番茄」，鬧爆政府急需改善！

現屆政府喺2017年甫上任時，曾要求所有司局長都要喺兩年內走訪18區，目的就係要更好掌握地區事務同民情民意。之不過，有關試行計劃喺前年9月底完結後，官員區訪次數唔再被統計，或者寫入每年發表嘅施政報告當中，變相唔再將司局長落區視為政府其中一項工作目標。

另一方面，政府喺前年反修例風波發生後，曾經大鑼大鼓成立「對話辦公室」，想促進番政府同市民間嘅溝通，包括話會搞多場「閉門深度對話」同「公開社區對話」等。之但係，社區對話會只係搞咗一場就無咗影，而當局亦無交代搞過幾多場閉門對話。雖然政府之後話會安排唔同政策局嘅局長喺Facebook直播，就各自嘅政策範疇直接回應市民嘅意見同提問，但最終亦只得3位局長「開播」。

查實政府高官唔落區，推行嘅政策離晒地，都惹嚟唔少建制派議員不滿。行政長官舊年11月出席立法會答問會時，就曾經話依家香港已經恢復法治同秩序，混亂亦已被和平取代，好樂意亦準備好去會見香港市民喎。之不過，依家已經過咗差唔多半年，到底係咪真係多咗落區？相信市民都知道答案。

議員郭偉强就話，市民喺地區見到高官嘅機會少之又少，仲形容佢哋有少少似「溫室小番茄」，認為成個管治團隊都需要改善。佢就話，政府若果想制訂嘅政策能夠落地，唔可以只係走嚟問議員意見，亦都應該親自落區聆聽市民聲音，強調所有官員都應該要接觸群眾喎！

郭又提到，如果政府有心想開拓新局面，要畀市民知道佢哋有新思維同新舉措，強調若一眾高官願意真心實意落區，市民對佢哋會另眼相看，重申呢個過程係唔可以省略。