丙型肝炎潛在病人1.1萬　使用口服直接抗病毒藥物更有效　

與乙型肝炎相比，丙型肝炎一直較少市民關注及感染，根據本地流行病學研究，推算丙型肝炎於本港的潛在隱形病人應有約1.1萬人，如沒有經過血液測試，則無法診斷出來。醫院管理局呼籲市民，如屬高風險群組，應盡快進行血液測試，及早確診及治療，醫管局將提供口服直接抗病毒藥物，比以往使用於丙型肝炎的干擾素或利巴韋林藥物，將更有效、副作用更少、治療時間亦能大幅縮短。

東區尤德夫人那打素醫院內科顧問醫生勞偉祥表示，丙型肝炎難以察覺，一般來說如出現其他肝病病徵才前往診斷治療，則已太遲，丙型肝炎一旦受感染，超過80%會成為帶菌和慢性肝炎，嚴重可導致肝硬化及肝癌，有病人更會影響肝臟以外器官。

勞偉祥指，某些特定群組有較高感染風險，如注射毒品人士、以未被徹底消毒的刺針紋身及穿環人士、接受腎臟透析的病人、愛滋病病毒感染者、曾輸入受污染血液人士，均有較大風險感染丙型肝炎，由於診斷丙型肝炎必須透過血液測試，他建議高風險群組應盡快前往檢驗。

自2020年10月起，醫管局已全面使用口服直接抗病毒藥物，用以治療不同嚴重程度的丙型肝炎病人。口服直接抗病毒藥物較以往使用干擾素或利巴韋林藥物的成功率更高，直到2020年為止，使用口服直接抗病毒藥物治療的病人幾乎全數康復，其副作用更少，治療時間亦由1年多，大幅縮短至8至12個星期。