屯門沈香林中學推試驗計劃　組隊野外考察訓練學生解難

行山在疫情下成為港人熱門假日活動，也令不少山林垃圾處處。屯門佛教沈香林紀念中學計劃下學年起，推出集研究、實踐及回饋社會元素的「同創共學計劃」常規專題研習課程，推動學生解決社會問題。該校上月率先推出「青山行」試驗計劃，組隊到青山寺實地考察，探索郊遊、社區規劃的種種問題，並研究解決方案。

「同創共學計劃」將率先於中一及中二級試行，及後再推展至其他級別。校方計劃下學年由5天循環周改為6天循環周，並於每個循環周安排兩節、合共70分鐘的課時。流程大致分為調查研究、社會實踐及匯報評估，學生需收集、分析資料，做實地考察、街頭訪問，以探索研究題目，並坐言起行解決社會問題，從而培養迎難而上的正面態度。

而「青山行」試驗計劃中，該校教師提名10名中一及中二學生參加，學生須搜集資料，並親身到學校附近的青山寺實地考察，發掘郊遊活動及社區規劃的種種問題，再向老師匯報、提出建議，包括組織學生義工隊清理垃圾、設計及研究向政府部門申請增設告示牌等。

佛教沈香林紀念中學校長呂恒森表示，學校要肩負的角色除了傳授知識外，更重要是要培養學生的積極做人態度。他期望課程有助學生以佛化教育的中心，即是關懷、慈悲的自利利他態度，了解及回應社會需要，並正面及積極地看待問題，而非單純犬儒及抱怨。