政府刊憲35個指明地方包括23間學校被納入強檢

政府今日(5日)凌晨表示，將引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處35個指明地方的人士（下稱「受檢人士」）接受2019冠狀病毒病核酸檢測。已完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士無須接受強制檢測。

因應5月4日公布的確診個案及錄得的初步確診個案，9個指明地方被納入強制檢測公告。此外，經衞生防護中心進一步調查，早前涉及N501Y變種病毒株的源頭不明本地確診個案曾身處3個指明地方，相關人士亦須接受強制檢測。

此外，由於23間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，該23間學校亦被納入強制檢測公告。

強制檢測公告詳情(已經完成 2019 冠狀病毒病疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定)

A. 涉及 N501Y 變種病毒株的源頭不明確診個案曾到訪的地方

1. 任何在2021年4月21日曾身處香港灣仔軒尼詩道 458-468 號金聯商業中心 13 樓的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年5月7日或之前接受檢測。

2. 任何在2021年4月21日曾身處香港灣仔告士打道 7 號入境事務大樓 8 樓的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年5月7日或之前接受檢測。受檢人

士若在2021年4月30日至5月4日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

3. 任何在2021年4月22日至5月3日期間曾身處香港新界荃灣安賢街 11 號天主教領報幼稚園的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於2021年5月7日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於2021年5月9日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。

4. 任何在2021年4月22日、4月24日、4月25日或5月2日曾身處香港新界荃灣荃威花園 1 期 9A 舖惠康的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年5月7日或之前接受檢測。

5. 任何在2021年4月22日曾身處香港新界荃灣荃景圍 187號荃威花園 E 座天韻琴行的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年5月7日或之前接受檢測。

6. 任何在2021年4月24日曾身處香港新界葵芳新都會廣場二期 23 樓 2302-2303 室葉氏兒童音樂實踐中心的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年5月7日或之前接受檢測。

7. 任何在2021年4月26日曾身處香港新界荃灣青山公路荃灣段 398 號愉景新城（只包括商場）的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年5月7日或之前接受檢測。

B. 涉及 N501Y 變種病毒株的初步確診個案曾到訪的地方

1. 任何在2021年4月10日至4月26日期間曾身處香港新界大嶼山東涌達東路 18-20 號及文東路 41 號東薈城（只包括商場）的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年5月7日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年4月30日至5月4日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

2. 任何在2021年4月8日至5月4日期間曾身處香港新界大嶼山東涌文東路 35 號靈糧堂秀德小學的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於2021年5月7日或之前接受檢測。

C. 早前涉及 N501Y 變種病毒株的源頭不明確診個案曾到訪的地方

1. 任何在2021年4月11日曾身處香港新界愉景灣 D'Deck 地下 G04 及 1 樓 103 Zaks 的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年5月7日或之前接受檢測。

2. 任何在2021年4月10日至4月11日期間曾身處香港新界大嶼山東涌文東路 51 號諾富特東薈城酒店的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年5月7日或之前接受檢測。

3. 任何在2021年4月10日曾身處香港新界大嶼山東涌東涌海濱路 8 號海堤灣畔地下 S 號鋪 Curry Lounge 的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年5月7日或之前接受檢測。

D. 其他

1. 任何在2021年4月21日至5月4日期間曾身處任何下列指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於2021年5月7日或之前接受檢測。如曾身處第(7)至第(23)項指明地方的受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於2021年5月9日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在2021年5月2日至5月4日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

(1) 香港新界沙田禾輋邨協欣街 11 號基督教香港信義會禾輋信義學校

(2) 香港新界沙田安景街 5 號路德會梁鉅鏐小學

(3) 香港九龍九龍塘金巴倫道舒梨里 2721 地段九龍塘學校(小學部)

(4) 香港鰂魚涌太古城太豐路地利亞(加拿大)學校

(5) 香港九龍觀塘宜安街 29 號聖若翰天主教小學

(6) 香港九龍新蒲崗彩虹道 5 號天主教伍華小學

(7) 香港新界葵涌邨葵涌商場 3 樓平台 1 號單位聖公會聖基道幼兒園(葵涌)

(8) 香港新界天水圍天澤邨澤星樓地下大埔浸信會幼稚園天澤邨分校

(9) 香港新界屯門屯門市地段 242 號翠林花園第 2 層保良局易桂芳幼稚園

(10) 香港新界大埔紅林路 1 號滌濤山幼稚園校舍安基司國際幼兒園

(11) 香港新界沙田穗禾苑商場地下 G38 鋪及 1 樓 F38 鋪保良局吳多泰幼稚園

(12) 香港新界將軍澳廣明苑廣盈閣地下中華基督教會香港志道堂基博幼稚園(將軍澳)

(13) 香港新界沙田顯徑邨顯德樓 A 座及 B 座地下順德聯誼總會梁李秀娛沙田幼稚園

(14) 香港新界將軍澳唐俊街 11 號寶盈花園幼稚園大樓德寶英文幼稚園（將軍澳）/ 德寶國際幼兒學校（寶盈花園）

(15) 香港九龍旺角弼街 56 號望覺基督教大樓地下、1 樓及 3樓中華基督教會望覺堂賢貞幼稚園

(16) 香港九龍九龍塘浸會大學道陳瑞槐夫人胡尹桂女士持續教育大樓 3 樓及 4 樓香港浸會大學附屬幼稚園

(17) 香港九龍大角咀柳樹街 10 號地下至 3 樓深培中英文幼稚園

(18) 香港九龍紅磡德康街 6 號黃埔花園第 11 期地下 G25 號舖ABC Pathways International Kindergarten (Whampoa Garden)

(19) 香港新界將軍澳寶林邨寶仁樓保良局易澤峯幼稚園

(20) 香港九龍紅磡黃埔花園第 7 期地下 3B 舖保良局譚歐陽少芳紀念幼稚園

(21) 香港杏花邨盛泰路 100 號宣道會上書房中英文幼稚園；

(22) 香港新界元朗天水圍天耀邨耀澤樓地下 A 及 B 翼元朗公立中學校友會劉良驤紀念幼稚園

(23) 香港新界粉嶺沙頭角道 3 號粉嶺浸信會呂明才幼稚園