東方日報A1：檢疫穿窿　變種再襲菲傭

變種病毒攻港擴散！本港昨新增4宗確診，包括3宗輸入個案，一宗未分類，其中兩宗涉及感染「N501Y」變種病毒確診，包括3月底從菲律賓抵港的44歲菲傭，及一名上月4日乘搭「疫航」UK6395，從印度德里飛抵港的28歲印度籍孕婦，該航班59人中招，佔乘客總數逾三分一；二人均完成21日酒店檢疫後，進行最少5次病毒檢測始揭確診，她們分別居住的荃灣荃威花園R座及尖沙咀美園大廈須撤離及檢疫。有專家斥輸入個案防疫或仍有漏洞，包括採樣工作欠精準或其潛伏期較長致走漏個案，對於該「疫航」現多宗確診，認為當局應考慮進行病毒檢測及抗體測試。本港累計確診11,791宗。

本港接連出現傳染力更強的變種病毒確診個案流入社區，衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，該宗未分類、暫列為本地個案的菲傭，居於荃威花園R座僱主家中，患者在3月31日乘搭PR300航班抵港，入住灣仔帝盛酒店接受21天隔離，直至上月21日結束；及後由外傭中介帶往灣仔入境處8樓取身份證明文件，同日再到銅鑼灣軒尼詩道金聯商業中心一間診所作身體檢查，翌日回僱主家。

患者在酒店檢疫時3次病毒測試結果未有染疫，她在上月25日再做檢測，亦未有驗出病毒。因應全港外傭需要強檢，她在本月2日到私家化驗所檢測，結果為不確定，其樣本送至公共化驗所再驗證實確診。中心指，患者入院後採集的樣本往衞生署化驗後，證實帶有N501Y變種病毒。

衞生防護中心指，患者日常較多帶僱主孩子到荃灣天主教領報幼稚園、荃威花園的惠康、天韻琴行、荃威花園公園、葵芳新都會廣場20樓葉氏兒童音樂實踐中心，及曾到愉景新城逛街。以上地方須強檢，幼稚園亦要停課。患者所居的荃威花園R座昨亦封區做檢測，再送檢21天隔離，全幢涉及220單位。

另一宗涉及變種病毒個案，為28歲孕婦，中心列為輸入個案處理。張指，該女子在4月4日乘坐「疫航」到港，並到富豪東方酒店完成21日檢疫，同月25日結束，並轉到尖沙咀美園大廈與家人同住。由於患者懷孕在身，故外出時間不多，上月26日曾經因腹痛到伊利沙伯醫院急症室求醫，當時檢測亦未揭染疫；翌日曾到該院早期妊娠評估診所接受檢查。及後當局要求到港人士第26日須強檢，她再做檢測，結果為不確定，經衞生署覆檢後證實確診，且帶有N501Y變種病毒株。

中心指，患者在本月2日入院後再取樣本證實確診，且驗出有抗體，張竹君指，出現抗體需時約10日左右，料患者在印度時已染疫，故界定為輸入個案。當局指，美園大廈暫有77名居民送往檢疫，仍有6個單位暫未能找到住戶。

此外，孕婦所乘坐的UK6395，有約150名乘客，當中59人確診，佔總數逾三分一。張竹君表示，經港大的病毒基因分析顯示，該航班的確診者分別帶有最少5類不同的新冠病毒分類，且牽涉多個家庭群組感染，顯示機上出現超級傳播的機率較低。

感染及傳染病科醫生林緯遜指，現時輸入個案防疫方面可能仍有漏洞，當中有兩個可能性，包括出現假陰性，或其潛伏期較長。他續稱，如該些人士使用深喉唾液樣本檢測，即自行採集，亦有可能採樣不準確，導致檢測不準確。

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