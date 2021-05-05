懲教署拒胡志偉外出奔喪申請　首次容許視像方式參加喪禮

涉民主派「35+」初選案、正被控違反《港區國安法》的前議員胡志偉，早前向懲教署申請在本周五(7日)外出，參與其父親喪禮。懲教署今早(5日)發聲明，反駁《蘋果日報》報道批評懲教署不近人情，指留意到有人號召喪禮當日到場支持，經考慮各項保安因素後，為保障懲教人員、在囚人士及公眾人士安全，決定不批准有關申請。不過，懲教署對其家人離世深表同情，盼在其他可行途徑協助，首次容許以視像方式讓在囚人士參加喪禮。

消息指胡志偉的92歲父親於上月13日離世，本月7日晚上設靈，胡早前向懲教署申請外出奔喪。懲教署表示，對於包括胡在內所有在囚人士提出相關申請，署方會按現行保安機制一視同仁處理，包括考慮在囚人士的所犯罪行、保安風險、押解路線、地點安全等各項保安因素。懲教署指出，留意到有關喪禮日期、時間及地點已在社交媒體廣泛報道，網上亦有人士號召喪禮當日到場支持，經保安評估後決定不批准有關申請。

不過，懲教署對有在囚人士家人離世深表同情，故欲在其他可行途徑協助。聲明提到署方近年致力發展智慧監獄，故決定應用傳輸視像訊息科技，首次安排以視像方式讓在囚人士參與喪禮，而胡志偉可考慮是否接納有關安排。

胡志偉多案在身，包括參與去年7月舉行的「35+」初選，而被控違反《港區國安法》下的「串謀顛覆國家政權罪」。他亦涉及去年7.1遊行非法集結案，被控煽惑他人明知而參與未經批准集結罪，早前獲准保釋期間，被揭未有呈交旅遊證件英國國民(海外)護照(BNO)，違反保釋條件，自1月8日起一直還押至今。