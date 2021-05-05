議員質疑黑暴背後有龐大資金勢力　促港府加強監察

本港2019年爆發反對修訂《逃犯條例》風波，衝突規模極其龐大，外界質疑背後涉及大量資金支援及牽涉勾結外國勢力。有議員直言眼見黑暴的規模及資源，若然指背後沒有牽涉不明來歷的資金作出支援，是侮辱他的智慧，促港府在不同渠道加強監察。

立法會人事編制小組委員會今早(5日)通過在警務處開設1個總警司編外職位的建議，專責領導即將成立的財富情報及調查科，加強打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集的行動。議員黃國健認為2019年連串示威衝突事件，可見其規模之大、資源之多，認為背後牽涉不明來歷的資金作支援。他指香港作為國際金融中心，擁有複雜及大量的資金流，有資金流入以作非法用途，認為在不同渠道上要加強監察。

議員葛珮帆亦提及由違法佔領行動至前年的黑暴事件，均動員大量資金及資源，有關人士進行眾籌是「講緊億億聲」，質疑錢從何來。葛亦提出與黑暴有關的「612基金」借用其他組織的戶口及地址運作令人生疑。她認為黑暴牽涉資金支援，違反《港區國安法》及勾結外國勢力，認為有必要加強打擊及追查。另一議員何俊賢則稱，本港長期被洗黑錢行為困擾，而洗黑錢不止牽涉虛擬貨幣，亦包括現金交易，例如「3蚊買斤菜，帳簿寫10蚊」，又或者政黨可利用街頭籌款洗黑錢，這些行為更難追查。

香港警務處助理處長葉雲龍回應指，現金流的確較難追查，但相信現金最終仍會進入銀行金融體系，可以依靠可疑交易報告作情報分析。對於議員關注「五眼聯盟」國家早前中止與香港移交逃犯及移交判刑人的協定，會否影響打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集的行動。葉指有關的外國制裁行為只帶來輕微影響，仍然與很多國際財富情報機構進行情報交流。