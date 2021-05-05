炒賣樣本樽圖利　大律師：將疫情物資謀利於理不合

有不少行業的員工需要進行檢測，證明無染疫後才能復工，故新冠肺炎檢測包需求殷切，惟有市民領取檢測包後轉售圖利，惟政府未有就檢測包用途提出限制，有法律界人士表示因未有指明不可轉讓，故未有違反法例，但強調即使行為不屬違法，於資源有限下以此圖利，於道德層面亦屬於理不合；有醫生亦指，事件反映檢測包「渴市」，批評現時派發數量不足，導致需要的市民被迫透過炒賣入手。

對於有市民於拍賣平台轉售檢測包，大律師陸偉雄表示，除非政府有列明不能轉售，否則檢測包由領取一刻已屬個人物品，可以轉讓及轉賣，甚至領取後丟棄亦不屬違法。他續指，雖然此舉未有觸犯法例，但道德上亦不應以此圖利，因資源有限，加上以政府應對疫情提供的物資作謀利，即使法例容許亦是於理不合。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，檢測包提供的試管內裝有運載培養液，因其穩定性高，故此未曾開封的檢測瓶能存放一段時間。他續指，現時不少行業的員工都需要每14日檢測一次，加上有不少強檢情況，檢測包有一定需求，而有市民囤積甚至轉售檢測包的現象，反映市面上供應不足，造成「渴市」，除了檢測能力追不上檢測數量外，檢測用品派發數量亦未足以應付需求，建議當局增加供應，以解市民的迫切需要。