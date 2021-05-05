議員憂躍動港島南計劃耗時10載　斥走程序只會令香港落後

政府在施政報告提出「躍動港島南」計劃，制訂海洋公園重生方案、活化珍寶海鮮舫、提升香港仔及黃竹坑一帶的文化及消閒設施等。有議員批評發展步伐「往往講緊10年、8年」，再走程序浪費時間只會令香港變得落後，「唔知幾時變成印度」，關注新計劃如何擺脫既有程序。

立法會人事編制小組委員會今(5日)通過在發展局規劃地政科開設1個躍動港島南辦事處總監非公務員職位的建議。議員邵家輝提及政府在進行發展時，「往往講緊10年、8年」，單是前期勘察已需時6年，之後再走程序，包括向城市規劃委員會、區議會等進行諮詢。但是按照既有的一套諮詢程序已不合時宜，拖慢發展步伐只會令香港變成落後地方，「唔知幾時變成印度」。發展局副秘書長丘卓恒回應指，局方已成立項目促進辦事處，持續審視如何精簡程序，躍動港島南辦事處亦有專責資源推動計劃，同時會與其他部門協調工作，相信有助加快步伐。

旅遊界議員姚思榮提及珍寶海鮮舫已交由海洋公園推動活化，但最近園方不再就海鮮舫表態，詢問政府會否考慮接回項目、理順關係。他又提及現時躍動港島南辦事處在中環長江集團中心租用地舖運作，質疑其必要性。局方表示，海洋公園並無改變管理海鮮舫的意願，只是現時將重心放於園方重生方案，在工作上有優次之分。另外，局方只是臨時於中環租用辦公室，因顧及推動計劃時需與地區持份者緊密溝通，有意將辦公室搬至南區。

此外，會議上亦通過保留財經事務及庫務局財經事務科1個首長級丙級政務官編外職位的建議，就強積金制度的改革措施提供意見及支援。議員張華峰表示強積金制度已推出20年，但每逢提到強積金，市民普遍會認為收費高且回報低。他亦引述調查顯示市民對整個制度的信心指數持續偏低，在10分滿分當中只得大約3分。局方回應指，期望積金易平台可於2025年全面運作，而降低行政成本和創造收費下調空間是項目的主要目標之一，最新推算10年後可量化的累計節省成本總額介乎300億港元至400億港元。